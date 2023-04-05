Aktemur ve Alçiçek’in nikahı kıyıldı

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 120. Bölümünde; Şehit Öktem Bey’in kızı Alçiçek ile Şehit Gündüz Bey’in oğlu Aktemur’un nikahını Şeyh Edebalı kıydı.

Kuruluş Osman'ın 120. Bölümünde; Şeyh Edebalı'nın "Nikahlamayı kabul ettin mi?" sorusuna hem Alçiçek hem de Aktemur, "ettim" cevabını verdi. Osman Bey ve Bengi Hatun'un şahitliğinde Edebalı, "Allah akdinizi mübarek kılsın! Allah'ım! Bu iki evladımızın akdine bizler şahitlik ettik sen de şahit ol! Allah'ım bu nikahı mübarek eyle. Bu çiftler arasında geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme." sözleriyle nikahlarını kıydı. Aktemur ve Alçiçek, kıymetli hediyelerini aldıktan sonra aile büyüklerinin ellerini öptü.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 120. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.