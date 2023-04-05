Farklı ülkelereden gelen öğrenciler merak ettiklerini Hatipoğlu'na sordu

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

30'a yakın ülkeden eğitim için Türkiye'ye gelen öğrencilerin merak ettikleri soruları Hatipoğlu cevapladı

Dün akşam yayınlanan İftar programında Nihat Hatipoğlu'na Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden öğrenciler konuk oldu.

İlk soru Liberya'lı Meryem'den geldi. Meryem, "Namaza kılarken aklıma ba��ka düşünceler geliyor? Bu durum günah mı?" Diye sordu. Hatipoğlu; "Günah değil. Çünkü senin elinde olan bir şey değil, kasıtlı yaptığın senin iradenle olan bir durum değil. Hepimizin netice itibariyle beyni bu şekilde işliyor. Bu akşam ne yiyeceğim, ne yemek yapmalıyım, bugün okulda ne yemek bar bunlar hepimizin aklına gelen şeyler. Hatta zamanında bu konuyla ilgili Hz. Ali de Peygamber Efendimize gelmiş, ibadet ederken aklına bir şeyler geldiğini söylemiş. Peygamberimiz de bu durumun önemli olmadığını belirtmiş. Hem Hz. Ali'nin başına bile gelmiş bir durum, bizlerin de başına gelebilir." yanıtını verdi.

İkinci soru ise, Kazakistanlı öğrenci Alisa'dan geldi. Alisa, "Küçük yaşta yaptığım hac, ibadet olarak sayılır mı?" Diye sordu. Hatipoğlu ise, "Anneniz babanız sizi götürdüğü için o güzel bir sevaptır aslında. Ama yaşınız büyüyüp ergenliğe geldikten sonra eğer durumunuz müsait olursa hacca bir daha gitmeniz gerekir elbette" yanıtını verdi.

Son soru ise Bosna Hersek'li Reyhana'dan geldi. Reyhana ise, Nasıl doğru dua ederiz? Duamız nasıl kabul olur? Sorusunu yöneltti. Hatipoğlu, "Aslında yaptığınız her dua doğru duadır. En önemlisi Allah'tan istemek, Allah'ın kabul etmesini istemek. Kabul edeceğine inanmalıyız. Allah'ım dilersen kabul et demek yerine Allah'ım kabul et diyeceğiz. Kibirle söylemeyeceğiz. Boynumuzu Allah'ın huzurunda eğip, doğru olan şeyi isteyeceğiz. Allah'a yöneleceğiz. Saban namazından sonra, yatsıdan sonra, gece uykumuz kaçar ya mesela bu gibi haller ve zamanlarda yapılan dua kabul olur. Yani dua ederken her şeyiyle tamamen etmek gerekir. Dil ile değil kalp ile dua etmek gerekir. Böylelikle dualarımızda hayırlısıyla kabul olur." yanıtını verdi.