ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
HABERLER Ateş Kuşları’nda hesaplaşma vakti! Sır perdesi aralanıyor!

Ateş Kuşları’nda hesaplaşma vakti! Sır perdesi aralanıyor!

GİRİŞ TARİHİ:  06.04.2023, 18:50 GÜNCELLEME TARİHİ:  07 Nisan 2023 Cuma, 00:08
Ateş Kuşları’nda hesaplaşma vakti! Sır perdesi aralanıyor!

Ateş Kuşları için yolun sonu mu? Nizam Eyüboğlu'nun canlı yayına çıkmasından sonra Ateş Kuşları'nın sırları bir bir ortaya saçılır. Barbaros, Ateş Kuşları'nın Bahar Eyüboğlu cinayetinden de Lara'dan da haberdar olduğunu öğrenir.

Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için harekete geçen Barbaros ilk hamlesini yapar. Ateş Kuşları'nı tutuklar. Şimdi Ateş Kuşları, komiser olan Barbaros Tunalı'nın karşısındadır! Tüm günahlarla hesaplaşma vakti!

Geçmişte ise Köksüzler'i büyük bir sınav beklemektedir. Ailesine kavuşan Sabit'i Köksüzler nasıl bırakıp gidecek?

DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN