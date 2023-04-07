Ateş Kuşları’nda şok yüzleşme

Ateş Kuşları, Barbaros’un polis olduğunu öğrendi

Sevilen dizi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki 11. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'nda, Komiser Barbaros Tunalı ile Ateş Kuşları, Çocuk Şube'de yüzleşti;, sırlar bir bir ortaya çıktı.

Ateş Kuşları'nın 11. Bölümünde; Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için harekete geçen Barbaros ilk hamlesini Ateş Kuşları'nı tutaklayarak yaptı. Çocuk Şube'de Barbaros'un polis kimliğini masaya koymasıyla hayatının şokunu geçiren Ali, Barbaros'u Gülayşe'yi kandırdığı için yumrukladı. Barbaros ise asıl yalancının Ali ve Ateş Kuşları olduğunu, bilerek ve isteyerek Gülayşe'yi babasından uzak tuttuklarını söyledi. Barbaros; Lara Eyüboğlu'nu cebren ve hile ile alıkoymaktan, kişiyi hürriyetten yoksun kılmaktan, nitelikli ve nicelikli dolandırıcılık suçlarından en az 15 yıl hapiste yatacaklarını ancak her şeye rağmen Ateş Kuşları'nı kurtarmak istediğini dile getirdi. Dosyaya gizlilik kararı koyulduğunu, tüm bildiklerini anlatmaları ve suçluların bulunması karşılığında tüm hafifletici sebeplerden yararlanacaklarını, Sabit'i de cezai ehliyeti olmadığına dayanarak suçlanmayacağını bildiren Barbaros, savcı ile anlaşma yapmalarını istedi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 11. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.