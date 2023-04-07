Polisler Güzide'nin kapısında

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen yirmi beşinci bölümüyle yine çok beğenildi.

25. Bölümde neler yaşandı?

Yeşim'in planı suya düşünce Tarık hemen hastaneye kaldırıldı. Tüm aile Tolga'dan öğrendikleri gerçeklerle rahat bir nefes alırken Ozan öfkeyle Oltan'dan hesap sormak istedi. Ancak babasının karanlık tarafıyla yeniden yüzleşen Tolga, Ozan'ı ikna ederek 'Oltan Kaşifoğlu'nu bitirmeyi teklif etti.

Tarık'ın kalp krizi geçirdiğini haber alan Oylum babasının yanına ziyarete giderken, öfkesi dinmeyen Ozan ise Tarık'ı görmek istemedi. Hastanede Oylum'la karşılaşan Yeşim, ortalığı birbirine katınca karşısında Behram'ı buldu. Behram'ın sert yüzüyle tanışan Yeşim, Oylum'dan özür diledi.

Numan'dan gelen telefonla kafası karışan Güzide, Elmas'ında yardımıyla Sezai'nin hiç yurt dışına çıkmadığını öğrendi. Sezai hakkında konuşulanları duyan Güzide, Sezai için meraklanmaya başlandı.

Oylum'un Behram ile birlikte olmasına karşı çıkan Güzide, Behram'ın yakınlık kurmak için attığı her adımı sert bir şekilde geri çevirdi. Güzide'nin Behram'a olan tutumu yakın arkadaşı Nazan'la arasının açılmasına sebep oldu.

Tarık'ın bir madde etkisiyle kalp krizi geçirdiği ortaya çıkınca Yeşim paniğe kapıldı ve kendini kurtarmak için Güzide'yi suçladı. Güzide, Yeşim ve Tarık ikilisi yüzünden bir kez daha polisleri kapısında buldu.

Hamile olduğunu öğrenen Oylum soluğu Behram'ın yanında aldı. Bebeği aldırmak istediğini söyleyen Oylum, Behram'ın buna izin vermeyeceğini söylemesiyle neye uğradığını şaşırdı.