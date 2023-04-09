Asiye çantadaki paraları buldu!

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği "Kardeşlerim" izleyiciyi ekran başına tutmaya devam ediyor. Sevilen dizi ekranların yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor.

Ayla, Berk'in öz annesini öldürdü mü?

Ayla, Akif hakkında gerçeği açıklayamaz. Çünkü Akif onu Berk'in kendi öz oğlu olmadığı konusunda köşe sıkıştırır.

Okulda ise Yasmin, Doruk ile Asiye'nin arasını açma planlarına devam eder ve sonuç almaya da başlar. Doruk'un eski sevgilisi İrem'in ortaya çıkışı bunu hızlandırır. Eski sevgilileri buluşmaya iten Yasmin, Asiye'ye de yerlerini söyleyip oraya gitmesini sağlar. Kafası iyice karışan Asiye, Doruk'a çok sinirlenir ve onunla konuşmaz. Süsen ise Ömer ile barışmanın yollarını arar. Fakat Ömer'in Sarp ile olanları unutmasına imkan yoktur. Gerçekleri bilmediği için kendisini onunla aldattığına ikna olmuştur.

Şevval ise Suzan'ı zor durumda bırakmak için kulübün kasasından para çaldırır ve çıkan açığı Suzan'ın üzerine atar. Olayı çözen Suzan ise karşı atağa geçer ve Şevval'e Ahmet'i unutmasını çünkü onunla yeniden bir araya geleceklerini söyler. Berk'in öz annesine kanan Şengül, onu Ayla'nın evine getirir. Berk'i umursamayan kadın susması karşılığında Ayla'dan 5 milyon ister. O sırada Berk eve gelir. Çıkan arbedede Ayla, kadının kafasına kül tablası ile vurur. Kadın yere yığılırken Asiye kömürlükte Zehra'nın sakladığı para çantasını bulur. Adamlar ise Zehra ve paranın peşindedir.

86. Bölüm Tanıtımı

Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, Cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!