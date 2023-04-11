Hatipoğlu'nun stüdyosu gençlerle dolup taştı

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (10 Nisan) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine gençlerle doldu. Stüdyo, Beyoğlu Galata Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileriyle dolup taştı. Hatipoğlu, gençleri görmek son derece memnun ve mutlu ediyor, buraya konuk olmalarında emeği geçen tüm okul yöneticilerine buradan teşekkür ediyorum dedi ve vakit kaybetmeden gençlerin sorularını almaya başladı.

İlk soru genç bir öğrenciden geldi, "Müslüman olan birisi haç kolyesi veya başak bir dine mensup bir obje takabilir mi?" diye sordu. Hatipoğlu "Güzel bir soruyla programa başladık. Gayrimüslim biri takarsa biz ona karışamayız bizi ilgilendirmez ama Müslüman olan bir sanatçı, genç delikanlı vatandaş ona yakışan haç kolyesi değil tabii ki. Onun dini İslam'dır onu sembolize eden bir şey takabilir. Ama onun haricinde bir Müslümanın başka bir dinin sembolünü kutsal görüp taşırsa bu yanlış olur. Bu noktada kendi diniyle ilgili bir sorunu vardır. Takanlar ne niyetle takıyor bilmiyorum. Ama biz Müslümanların kendi kutsallarımıza hassas olması gerekir. Bizlerin dini, peygamberleri, kutsalları belli. Bunlar varken neden bir başka dini taklit edip taşıyalım, bizlere yakışmaz." diyerek yanlış olacağını dile getirdi.