Osman Bey, Nayman’la teke tek karşılaşıyor

Osman Bey ve Nayman'ın teke tek karşılaşması

Nayman, Osman Bey'e bir teklifte bulunmuştur, teke tek dövüşeceklerdir. Eğer Osman Bey yenerse Nayman'ın nökerleri ve Moğol tehlikesi Uçlar'dan çekip gidecektir. Eğer Nayman yenerse Beyler ve Alplar Nayman'a biat edecektir. Osman Bey, Nayman'la teke tek savaşmaya giderken her ihtimali gözeterek Bala Hatun'la helalleşir, büyük düşünü o'na emanet eder.

Osman Bey, Aktemur Bey'e tepkili

Osman Bey, Aktemur Bey'in Kargın Obası'nın postuna oturduğunu haber alır. Osman Bey'in verdiği tepki karşısında Aktemur Bey nasıl kararlar alacaktır?

Nayman'ın planı nasıl sonuçlanacak?

Nayman, Osman Bey'i yeneceğinden çok emindir. O Uçlar'a hükmedecek fakat Osman Bey bunu göremeyecektir. Nayman'ın planı işleyecek midir? Boynu Nayman'ın kılıcıyla karşı karşıya kalan Osman Bey bu cendereden çıkabilecek midir?

Alpların hazırlığı

Alplar hummalı bir hazırlık içindedir. Her şey Nayman'la olan teke tek dövüş içindir. Her ihtimale karşı hazırlıklı olan Osman Bey'in ordusu, teke tek savaş halinde ne yapacaktır?

İsmihan Sultan'ın oyunları

Osman Bey ve Nayman'ın teke tek dövüş için ordularıyla birlikte bir araya geldiğini öğrenen İsmihan Sultan bu çekişmeden karlı çıkmayı planlayan isimdir. Osman Bey ve Nayman savaşırken İsmihan Sultan ise kalanları paylaşmak için nasıl bir oyun kuracaktır?



