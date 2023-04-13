Birinciliğin değişmeyen ismi 'Kuruluş Osman'

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 121. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

'Kuruluş Osman' 121. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,06 reyting, %20,43 izlenme payı, AB kategorisinde %5,72 reyting, %16,34 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %6,98 reyting, %17,00 izlenme payı elde ederek, Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı olurken, #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

'Kuruluş Osman'ın 121. Bölümünde; 'Kuruluş Osman'da Marmaracık Hisarı'nın geri alınmasıyla Osman Bey ve Nayman karşılaşması bölüme damga vurdu. Dünkü bölümde Osman Bey, Aktemur'un Kargın Obası'nın postuna oturduğu haberini önceden bilmiyormuş gibi davranarak herkesin önünde Aktemur'u divandan kovdu. Osman Bey; Aktemur'un Kargın Obası postuna oturmasını, İsmihan Sultan ve Nayman'ın kuracağı birliği ön gördüğü için bizzat istemişti. Osman Bey ve Aktemur'un oyunundan habersiz olan hatunlar ise Aktemur'un posta oturma kararına tepki göstermişti. Aktemur Bey'in posta oturmasının ardından Bengi Hatun ilk vazifenin Öktem Bey'in emaneti olan Marmaracık Hisarı'nı geri almak olduğunu söyledi. Marmaracık Hisarı'nı geri almak için yola çıkan Aktemur Bey ve Alçiçek Hatun, ormanda hatunlarla karşılaştı. Hatunların geldiğini görüp şaşıran Alçiçek, aslında her şeyin Osman Bey ve Aktemur Bey arasında gerçekleştirilen bir oyun olduğunu öğrendi. Aktemur Bey, Alçiçek ve diğer hatunlar birlik olup Marmaracık Hisarı'nı Nayman'ın nökerlerinden geri aldılar. Nayman'ın teklifi üzerine, Osman Bey ve Nayman arasında büyük bir mücadele yaşandı. Nayman, Osman Bey'in kazanma ihtimalinden korktuğu için Kam'a Osman Bey'in görmesini engelleyecek bir tür zehir yapmasını istedi ve Kam'ın yaptığı zehri yüzüğüne sakladı. Gün doğumunda karşı karşıya gelen iki ordu, büyük dövüş öncesinde en mahir üç adamı öne sürdü. Osman Bey; Konur, Turahan, ve Bayram Bey'i seçti. Yapılan üçlü karşılaşmada Nayman'ın nökerleri ölürken, Osman Bey'in ordusundan Bayram Bey ise şehit oldu. İsmihan Sultan ise bu karşılaşmayı uzaktan izleyerek planlar kurdu. Osman Bey ve Nayman'ın karşılaşmasında Nayman hile yaparak Osman Bey'in gözüne yüzüğündeki zehri saçtı. Zehrin etkisiyle görme problemi yaşayan Osman Bey, zor anlar yaşadı. Osman Bey ve Nayman'ın mücadelesi nasıl sonuçlanacak?