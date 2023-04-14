Esra Erol Deprem Bölgesi için Desteğe Devam Ediyor

6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinin ardından deprem bölgesine desteğin devam etmesi gerektiğinin altını çizen Esra Erol, program seyircilerinin ve Esra Erol severlerin desteğiyle ikinci hazırladığı yardım tırını Adıyaman’a gönderdi.

"Unutmadık, unutturmayacağız" diyen Esra Erol, depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmaya devam ediyor. İlk yardım tırını Hatay'da depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine götüren Erol, destek çağrısını tekrarladı. Ve Hatay'dan sonra bugün Adıyaman için de, Ramazan paketi, bebek bezi, ıslak mendil, elde yıkama deterjanı, ayakkabı gibi yardım malzemelerinin dağıtımı yapıldı.



"Esra Erol'da" programında deprem bölgesindeki vatandaşların günlük ihtiyaçları için çağrıda bulunan Erol, şu sözleri ekledi.

"Aklımız hep deprem bölgesinde olsun. Onların hislerini paylaşarak, dayanışma ruhunu ayakta tutabilelim. Seyircilerimizin de desteğiyle ikinci tırımızı yola çıkardık ve deprem bölgesinde ihtiyaç olan her şeyi koyduk. Tırımız şuan Adıyaman'da." dedi.