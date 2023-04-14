Güzide ve çocukları kendi evlerine döndü

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen yirmi altıncı bölümüyle yine çok beğenildi.

26. Bölümde neler yaşandı?

Güzide bir kez daha Tarık'ın şikayetiyle karakola ifade vermeye giderken, evde yapılan aramada herhangi bir ilaca rastlanmadı. Yeşim sözleriyle Tarık'ın kafasını karıştırırken Tarık'ın kendi evinde bulduğu ilaçlar şüphelerini kuvvetlendirdi.

Oylum, bebeğini aldırmak için doktora gittiğinde karşısında Behram'ı gördü. Behram, Oylum'u ikna etmek için elinden geleni yaptı ancak Oylum'un korkuları giderek büyüdü.

Ozan ve Tolga'nın Oltan'a karşı ilk hamlesi Oltan'ın aldığı önlemle başarısız oldu. Bu duruma iyice hırslanan Tolga şirketini satarak babasının verdiği parayı geri ödedi.

Güzide, Oylum ve Behram'ı karşısına alarak bu ilişkiye onay vermediğini söyledi. Behram'ın hiç hoşuna gitmeyen bu konuşma Nazan'ın Sezai'nin tutuklandığı haberini vermesiyle yarım kaldı. Güzide hemen Sezai'yi ziyaret etti. Sezai'ye kurulan kumpasın arkasında Tarık'ın olduğunu fark eden Güzide, onu içine düştüğü bu durumdan kurtarmak için harekete geçti.

Behram, Güzide'nin taşınmak istediğini duyunca kendi usulünce Güzide'nin eski evini geri aldı. Bu işte parmağı olduğunun bilinmesini istemeyen Behram, Elmas'la birlikte hareket ederek bu güzel haberi Elmas'ın vermesini sağladı. Güzide ve ailesini karşısında göre Tarık ve Yeşim büyük bir şok yaşadı. Tarık ve Yeşim uğradığı hezimetle eşyalarını toplayıp evi boşalttı.

26. Bölümü izlemek için tıklayın