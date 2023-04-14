Hatipoğlu: İslam'da yanıtsız kalacak hiçbir soru yoktur

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicilerini selamlayıp hal hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden merak edilen soruları almaya başladı. İlk soru genç bir öğrenciden geldi, "Kutuplarda 6 ay gece 6 ay gündüz yaşanıyor. Orada oruç açmak, namaz kılmak gibi ibadetler nasıl oluyor merak ediyorum" diye sordu. Hatipoğlu "Peygamberimiz buyuruyor ki; kıyametten önce bazı günler dünyanın, güneşin hareketi değişecek. Bazen bir gün bir yıl gibi olacak ya da bir gün bir ay gibi olacak gibi ifadeler kullanıyor. Sonra ümmet diyor ki 'Peki biz namazı nasıl kılalım? Ne yapalım? Peygamberimiz böyle bir durumda, zamanın değişken olduğu yerlerde kendinize en yakın bölgedeki saatleri örnek alın ve ona göre hareket edin' demiş. Bir nevi senin sorunun yanıtını Peygamber Efendimiz 1400 sene evvel vermişti. İslam'da yanıtsız kalacak, çözümü bulunmayacak hiçbir soru ya da sorun yoktur" diyerek yanıtladı.