Hacer, öz yeğenini Eyüboğlu Konağı'na götürmek için geldi!

atv’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, on ikinci bölümüyle yoğun ilgi gördü. Dizi, #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Ateş Kuşları'nda, Hacer'in Gülayşe'yi almak için gelmesi ve yaşananların ardından Sabit'in kamyonun önüne atlaması bölüme damga vurdu.

Ateş Kuşları'nın on ikinci bölümünde neler oldu?

Hacer ve Hüma Eyüboğlu, Gülayşe'nin Lara olduğunu fark edip fenalaşırken, Barbaros ise Hacer'i mola yerini devletten kiralayan hayırsever olarak tanıttı. Barbaros, Hacerlerin yakınlarda iftar yaptığını ve hazır gelmişken Gülayşe ile tanışmalarını istediğini söyleyerek Hacer Eyüboğlu'nun asıl kimliğini gizledi. Gülayşe, yaptığı hayırlardan dolayı Hacer'e teşekkür ederek elini öptü ve teşekkür amaçlı Hacer'i ve Hüma'yı mola yerine yemek yemeğe davet etti.

Hacer Eyüboğlu, Mola Yeri'ne Gülayşe'yi öz babası Nizam'la tanıştırmak niyetiyle geldi ancak Gülayşe'ye Nizam Eyüboğlu'nun da bir hayırsever olduğunu ve barınak hayalini ona da anlatmasını istediği için geldiğini söyledi. Abisi Ali ve ablası Mercan'dan izin alan Gülayşe, iftara kalmadan döneceğini söyledi fakat Gülayşe hariç herkes o'nun bir daha geri dönmeyeceğini biliyordu.

Gülayşe, Hacer'le gitmeden önce üstünü değiştirmek için yanlarından ayrıldığı sırada Barbaros, Hacer'e yanlış yaptığını söyledi ancak beklediği cevabı alamadı. Hacer, Lara'ya halası olduğunu haykıracağını, isminin Gülayşe değil Lara olduğunu, Lara'nın Ateş Kuşları'nın hiçbir şeyi olmadığını ancak kendisinin kanından canından olduğunu ve karşı koyarlarsa bu işin kötü biteceğini söyledi. Ellerinden hiçbir şey gelmeyen Ateş Kuşları, Gülayşe ve Hacer giderken arkalarından bakakaldı. Sabit ise yaşananların ardından kendisini kamyonun önüne attı. Sabit'in akıbeti merak konusu oldu.

Ateş Kuşları, yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'de atv'de!