atv’nin 7’den 70’e herkesi ekrana kilitleyen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de 100 bin TL’lik sorunun heyecanı yaşandı. İşte o soru: Deveyi ıhtırıp geliyorum diyen biri ne yapacağını söylemiş olur?

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan devam ediyor. atv'nin efsane yarışma programında izleyenler ekran başında, yarışmacılar ise Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında yarışıyor. Heyecan dolu anların yaşandığı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Reşat Budak, başarılı performansıyla dikkat çekti.

"İnşallah kızıma mahcup olmam…"

1955 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dünyaya geldiğini ifade eden başarılı yarışmacı şu sıralar İzmir, Karşıyaka'da yaşadığını belirtti. Cumhuriyetin 100. Yılına özel bir resim sergisinin çalışmasını sürdürdüğünü dile getiren Reşat Budak, yarışmaya katılmasına kızının vesile olduğunu söyledi. Budak, "Mahcup olmam inşallah ona" sözlerini kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster'e İzmir'den katılan Reşat Budak ne kadar ödül kazandı? 100 bin TL'lik soruya ulaşan Budak'ın o anları…

"Deveyi ıhtırıp geliyorum" diyen biri ne yapacağını söylemiş olur?

A) Deveyi besleyeceğini

B) Deveyi çöktürüp oturtacağını

C) Deveye tuvaletini yaptıracağını

D) Deveye hendek atlatacağını

Doğru Cevap: Deveyi çöktürüp oturtacağını