atv’nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla devam ediyor. Milyoner’de 200 bin TL’lik soruya ulaşan Yusuf Mert Aslan hangi soruyla karşı karşıya kaldı? İşte o soru; Guinness Dünya Rekorlarına göre, 24 Ağustos 2022’de Mack Rutherford “Dünya’nın çevresini uçakla tek başına dolaşan en genç kişi” unvanını kazandığında kaç yaşındaydı?

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv'de devam ediyor. Sayısal alanda derece yaparak Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleşen genç yarışmacı Yusuf Mert Aslan, yetenekleriyle eşleştiği için Endüstri Mühendisliği'nde öğrenim gördüğünü ifade etti.

Sosyal medyada içerik üreticisi olarak yer aldığını söyleyen Yusuf Mert Aslan, üniversiteye hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde bulunduğunu belirtti. Tarihi konularla ilgili paylaşımlar yaptığını anlatan genç yarışmacı, sosyal medyada bulunmanın öneminden bahsetti.

Yarışmaya Antalya'dan katılan Yusuf Mert Aslan ne kadar ödül kazandı?

Guinness Dünya Rekorlarına göre, 24 Ağustos 2022'de Mack Rutherford "Dünya'nın çevresini uçakla tek başına dolaşan en genç kişi" unvanını kazandığında kaç yaşındaydı?

A) 9

B) 13

C) 17

D) 21

Doğru Cevap: 17