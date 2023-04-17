Erkeğin eşine zulüm etmesinin günahı nedir? Nihat Hatipoğlu cevaplıyor...

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

atv ekranının klasiği haline gelen Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hal hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden merak edilen soruları almaya başladı.

İlk soru Evin Hanım'dan geldi. "Erkeğin eşine zulüm etmesinin günahı nedir?" diye sordu. Hatipoğlu "Bu çok çirkin bir şeydir. İnsanın onurunu kıran, rencide eden şeyler söylemesi de ayrıca bir şiddet konusudur ve bu da çok kötüdür. Daha ilerisini dile getirmek bile istemiyorum, şiddet çok daha berbat bir konudur. Bir hadis vardır 'Ahirete kişi bir omzu çökmüş gibi gelmesin diyor. Adil olmayan erkek, ahiret alemine bir omzu çökmüş olarak gelecek.' Eşlerin birbirleriyle iyi geçinmeleri gerekir. İki tarafında birbirine psikolojik ve fiziksel baskıdan uzak durması gerekir. O yüzden elimizden geldiğince dikkat edilmesi gerek. " diyerek yanıtladı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, iftar ve sahur programlarıyla Ramazan ayı boyunca atv'de!