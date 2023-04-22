Gülayşe, Barbaros'un polis olduğunu öğrendi

atv’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, on üçüncü bölümüyle yoğun ilgi gördü. Dizi, #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Ateş Kuşları'nda, Barbaros'un polis olduğunu Gülayşe'ye itiraf etmesi bölüme damga vurdu.

Ateş Kuşları'nın on üçüncü bölümünde neler oldu?

Sabit'in Gülayşe'yi kaybetmenin acısıyla kendini bir kamyonun önüne atması her şeyi değiştirdi. Ateş Kuşları'nın büyük öfkesi, Hacer'in hem onları hem de geçmişi anlamak için bir adım atmasına sebep oldu. Barbaros; Sabit'i, Hacer'in yönetim kurulunda olduğu hastaneye gönderdi. Hacer, kimliği olmadan tedavi göremeyen Sabit için bir dilekçe yazarak tedavisini başlattı ancak Sabit, taburcu olduktan sonra kısa süreli hafızasını yitirdi.

Gülayşe'nin zamansız aşk ilanıyla sarsılan Barbaros, Gülayşe'ye yalan söylemeye devam etmeye dayanamadı, polis kimliğini göstererek gerçekleri itiraf etti ve Çatal'ı yakalamak için Ateş Kuşları'nın arasına sızdığını söyledi. Gülayşe ise gözyaşları ve büyük bir şok içinde onu dinledi. Tüm bunlar yaşanırken; Çatal yıllar önce Gülayşe'yi çöpe atan Menderes ve Nazmiye'ye yardım eden Şirin'e gerçeklerin gün yüzüne çıkacağını ve kendisinin Barbaros'un babası olduğunu açıklayacağını söyledi. Şirin, buna engel olmak istese de Çatal, numarasını gizleyerek Barbaros'u aradı. Yaşananların ardından Gülayşe'nin Barbaros'a vereceği tepki ve çalan telefonun akıbeti merak konusu oldu.

Ateş Kuşları, yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'de atv'de!