Türkiye’nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de yarılan Berke Şahin ne kadar ödül kazandı? 200 bin TL’lik “Hangi ülkenin adı “iki deniz” anlamına gelir?” sorusunun yanıtı ne oldu?

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki sorunun heyecanı yaşanıyor. 7'den 70'e herkesi atv ekranına kilitleyen yarışmada, Berke Şahin ne kadar ödül kazandı? Zorlu soruları geride bırakarak 200 bin TL'lik soruya ulaşan Berke Şahin'in performansı alkış aldı.

200 bin TL'lik soruda joker hakkı kalmayan Berke, "Şu an bir joker hakkım olsa her şey daha farklı olabilirdi" dedi. İşte genç yarışmacıyı zorlayan o soru…

Hangi ülkenin adı "iki deniz" anlamına gelir?

A) Panama

B) Bahreyn

C) Umman

D) Tayland

Doğru Cevap: Bahreyn