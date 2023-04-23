Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla atv izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster’de 19 yaşındaki Melisa Kurban, iyi performansıyla alkış aldı. Melisa Kurban, “TDK’nin kısaltmalar kurallarına göre, “bir gram”ın kısaltmasının doğru yazılışı hangisidir?” sorusuna ne yanıt verdi?

atv'nin merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bir kez daha 200 bin TL'lik soru heyecanı yaşandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında yarışan Melisa Kurban, başarılı performansıyla izleyenlerin takdirini kazandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'ni bu yıl kazanan genç yarışmacı, dans sporuyla ilgilendiğini dile getirdi. Melisa Kurban, Latin Dans sporcusu olduğunu belirtti.

Zorlu sorulara yanıt vererek 200 bin TL değerindeki soruya ulaşan genç yarışmacı, izleyenlere büyük heyecan yaşattı. Melisa stüdyoda yarışırken izleyenler de ekran başında soruya doğru yanıt vermeye çalıştı. İşte Melisa Kurban'ı zorlayan o soru…

TDK'nin kısaltmalar kurallarına göre, "bir gram"ın kısaltmasının doğru yazılışı hangisidir?

A) 1 g

B) 1 gr

C) 1 gm

D) 1 grm

Doğru Cevap: 1 g