Ben Bu Cihana Sığmazam Azra kimdir? BBCS'de Azra Malek karakterini canlandıran Sahra Şaş kimdir?

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosunu ünlü isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam'da Azra karakterine hayat veren ünlü oyuncu kim?

atv'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncu kadrosuna katılan başarılı oyuncu Sahra Şaş, karakteriyle adından söz ettiriyor. Azra Malek karakterine hayat veren Sahra Şaş, Kayıkçı'nın ailesinden ortaya çıkan ilk isim oldu. Doktor Azra Malek, Firuze'nin başhekim olarak görev yaptığı hastanede çalışmaya başlayarak diziye dahil oldu.

Sahra Şaş, BBCS kadrosuna dahil oldu!

Firuze'nin kahvesine zehir koyan Azra, ardından Ateş'in ameliyatına girerek operasyon gerçekleştirdi. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın güçlü kadrosuna dahil olarak hayranlarını sevindiren Sahra Şaş, büyüyük bir heyecan yarattı.

Kadrosuna Sahra Şaş'ın dahil olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle her Salı 20.00'de atv'de!