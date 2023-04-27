Türkiye, 'Kuruluş Osman'ı izledi

Kuruluş Osman reytinglerde zirvede

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 123. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman' 123. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,29 reyting, %21,86 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %7,28 reyting, %18,59 izlenme payı elde ederek, Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı olurken, #HakİleBatılınSavaşı etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

'Kuruluş Osman'ın 123. Bölümünde; esir düşen Turgut Bey'in Kutan ve Acar Alp'in şehit edildiğini izlemesi bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 123. Bölümünde Nayman'ın karargaha ve Yenişehir Konağına düzenlediği baskın sonucunda Osman Bey ve hatunlar hazırlıksız yakalandı. Turgut Bey'in Yenişehir Konağı'nın savunmasız kaldığını söylemesinin ardından Osman Bey, Alpleriyle beraber konağa gitti. Konak baskınında kucağında Halime bebekle mücadele eden Bala Hatun, nökerler tarafından ağır yaralandı. O sırada konağa giden Osman Bey, Bala Hatun'u hareketsiz ve yaralı görünce intikam yeminleri ederek Nayman'ın komutanı Karancu'nun cezasını kesti. Osman Bey'in konağa dönmesinin ardından Alpleriyle kalan Turgut Bey, karargahta Moğol nökerlerine esir düştü. Esir düşen Turgut Bey, Alpleri Kutan ve Acar'ın şehit edilmesine tanık oldu. Nayman ise Osman Bey'e on beş gün içinde teslim olmazsa Turgut Bey'in canını alacağını söyleyen bir haber gönderdi. Osman Bey, Nayman'a biat etmeyerek büyük bir plan kurdu. Nayman'ın ordusuna katılmak için Tebriz'den gelen komutanların kervansarayda konaklayacağını öğrenen Osman Bey, komutanları esir aldı. Osman Bey, Nayman'ın ordu kurmak için topladığı kurultaya giderek Nayman'a komutanlarının elinde olduğunu, eğer Turgut Bey'i özgür bırakmazsa komutanlarını öldüreceğini söyledi. Osman Bey'in kurduğu plan sonucu Nayman ise Turgut Bey'i teslim etmek zorunda kaldı.