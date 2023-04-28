Esra Erol’da yaşanan olay Türkiye’nin kanını dondurdu.

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına “Kızım eski eşimin arkadaşı tarafından kaçırıldı” diyerek başvuran, acılı baba Orçun Kalafat Esra Erol’dan yardım istedi.



12 yaşındaki Sıla Tuana Kalafat'ı annesinin arkadaşı 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç kaçırdı.

Bayramın 2. Günü 12 yaşındaki Sıla Tuana, annesi ve Sıla'yı kaçıran 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç ile beraber gezmeye gittiler sonrasında eve döndüler. Ancak eve döndükten 1 dk sonra 12 yaşındaki Sıla Tuana, 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç'in yanına indi ve sırra kadem bastı.



Bir haftadır her yerde aranan 12 yaşındaki Sıla Tuana'dan hiçbir haber alınamaması başına bir şey mi geldi sorusunu akıllara getirdi. Gün geçtikçe umutlar tükenmeye başladı.



Anne kızının kaybını şok eden sözlerle açıkladı. "Kayıp başvurusunda bulunmadım. Kızımı ilk olarak günlük evlerde aradım. Fatih Mehmet'in kızıma takıntısı vardı" diyerek herkesi şoke etti. Anne Ayşegül Uğur, bu açıklamalarının ardından gözaltına alındı.