Tarık'ın boşanmak istememesi Güzide'yi dehşete düşürdü

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen yirmi sekizinci bölümüyle yine çok beğenildi.

28. Bölümde neler yaşandı?

Zeliş'in Yeşim ile akrabalığının anlaşılması bomba etkisi yarattı. Zeliş kendi ailesi hakkındaki gerçekleri öğrenip yıkılırken İlknur ve Yeşim'in foyası ortaya çıktı. Bu anlara tanık olan Tarık ise Yeşim'den hesap sordu. Zeliş'in Ozan'ın hayatına girmesinin tesadüf olmadığını savunan Güzide, Ozan'ın kafasını karıştırdı. Zeliş'e karşı bakış açısını sorgulayan Ozan, büyük bir tartışma yaşadı. Ozan ve ailesine karşı mahcup olan Zeliş, Oltan'ın verdiği kuryelik görevini yaparak kendini tehlikeye atıp karşılığında Güzide'nin eşyalarının parasını ödedi. Güzide, Zeliş'in bu davranışından etkilendi ve söylediklerinde samimi olduğuna inandı. Oylum geçirdiği trafik kazasında ölümle burun buruna gelirken Behram kendini Oylum için siper etti. Behram'ın canını hiçe sayarak Oylum'un hayatını kurtarması Güzide'nin Behram hakkındaki düşüncelerinin önüne geçmesine yetmedi. Öte yandan Behram'ın annesi Mualla'nın Diyarbakır'dan gelmesi Oylum ve Behram ilişkisinde dengelerin değişmesine sebep oldu. Sezai, Elmas ve Güzide'nin çabalarıyla sonunda serbest kaldı. Sezai ve Güzide'nin birlikte vakit geçirmesini hazmedemeyen Tarık, yeni hamlesiyle herkesi şaşkına uğrattı. Tarık'ın karanlık işlerinden uzak durmak isteyen Güzide ise bir an evvel Tarık'tan boşanmaya çalışsa da Tarık'ın boşanmak istememesi işleri iyice karıştı.