Kuruluş Osman yine Çarşambanın galibi oldu

Kuruluş Osman tüm reyting gruplarında zirvede

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 125. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

'Kuruluş Osman' 125. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,07 reyting ve %21,00 izlenme payı, AB'de %5,36 reyting ve %15,21 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %7,63 reyting ve %18,26 izlenme payı elde ederek, Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı olurken, #BüyükVazife etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

'Kuruluş Osman'da Bengi Hatun'un tüm gerçekleri itiraf etmesi sonucu Malhun Hatun'un masumiyetinin kanıtlanması bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 125. Bölümünde, İsmihan Sultan'ın buyruğuyla kurulan mahkemede Bengi Hatun; kızı Alçiçek'in canı ve obasıyla tehdit edilmiş olmasına rağmen en başından sonuna kadar gerçekleri anlattı. Bengi Hatun; İsmihan Sultan'ın Esma'yı öldürdüğünü ve Malhun Hatun'un hançeriyle kendisini bizzat yaraladığını ve İsmihan Sultan'ın tehditleri altında kaldığını söyledi. Osman Bey, Bengi Hatun'dan bildiği her şeyi itiraf etmesini istedi. Bengi Hatun ise; İsmihan Sultan'ın Malhun Hatun'a oyun kurarak Osman Bey'i postundan etmek istediğini, Orhan Bey'i zehirlediğini, Söğüt'e hastalık bulaştırdığını, güç ve makam için her türlü hainliği gösterebileceğini söyledi. Kendi hatalarını da tek tek anlatan Bengi Hatun, İsmihan Sultan'ın işlediği suçlara ortaklık ettiğini, her şeyi bilip sustuğunu ve Osman Bey'in bastıracağı sikkelerin gümüşlerini de kendisinin değiştirdiğini de itiraf etti. Mahkeme bitiminde Malhun Hatun'un masum olduğu ispatlandı. Osman Bey, Malhun Hatun'un kelepçelerini çözerken İsmihan Sultan ise Selçuklu askerlerini Osman Bey ve Alplerinin üstüne salarak gizli geçitten kaçtı.

Osman Bey, Sultan Mesud'u tahta çıkarmak ve İsmihan Sultan'a sadık olan komutanları kendi safına çekmek amacıyla Konur Alp'i ve Sultan Mesud'u Konya'ya gönderdi. Konya'da Konur Alp ve Sultan Mesud'la görüşüp sahte planı öğrenen Selçuklu Devleti'ne sadık komutanlar, Osman Bey'in planını Sultan Alaeddin'e yetiştirdiler. Oysaki bu durum Osman Bey'in büyük planının bir parçasıydı. Sahte planı öğrenen Sultan Alaeddin, komutanlarına Osman Bey ve Sultan Mesud'u tutuklamak için emir verdi. Sultan Alaeddin'in komutanları Osman Bey'i yakalamak için geldiklerinde ise tuzağa düştüler. Bu sırada ortaya çıkan Bayındır Bey, gaflet çukurundan çıkıp Osman Bey'in safına geçmeleri için komutanları son bir kez uyarsa da komutanlar Osman Bey'in safında yer almayı reddetti. İşleyen plan doğrultusunda Alpler pusuya düşen komutanların kılığına girerek Osman Bey'le beraber Sultan Mesud'u tahta oturtmak üzere Konya Sarayı'na doğru yola çıktılar. Sarayda Bayındır Bey, Osman Bey ve Sultan Mesud'u tutuklamış gibi görünerek İsmihan Sultan ve Sultan Alaeddin'in huzuruna çıktı. Plan, Osman Bey'in istediği gibi ilerledi ancak İsmihan Sultan'ın da karşı bir hamlesi vardı. Bayındır Bey, İsmihan Sultan'ın karşısında Osman Bey'in safında olduğunu belli etti. O sırada İsmihan Sultan, Bayındır Bey'e ihanetinin bedelini çok ağır ödeyeceğini ve kendisinin de bir planı olduğunu söyledi. Sultan Alaeddin, tahtı kansız teslim etmezken kapıdan içeri giren Nayman'ın hamlesi ise merak konusu oldu.