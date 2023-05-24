Alçiçek Hatun’a hain pusu!

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 127. Bölümünde İsmihan Sultan, Bengi Hatun’dan intikam almak için onu en değerlisi olan kızı Alçiçek’le sınadı.

Kuruluş Osman'ın 127. Bölümünde; gebe olduğu müjdesini Aktemur Bey'e vermek üzere yola çıkan Alçiçek Hatun, İsmihan Sultan'ın adamı Karavul ve askerleri tarafından pusuya düşürüldü. Yaşanan arbede sonucunda ağır yaralanan Alçiçek Hatun, Karavul'un elinden kaçtı. Ormanda kaçarken askerleri farklı bir yöne göndermek için kanlı hırkasını ve ayak izlerini bırakıp derenin içinde nefesini tutarak saklandı. Karavul ve askerler, izleri takip ederek Alçiçek'in peşinden gittiler ancak onu bulamadılar, Alçiçek'in kanlı hırkasını ve pusatını İsmihan Sultan'a götürdüler.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 127. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.