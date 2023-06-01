Çarşamba akşamının galibi "Kuruluş Osman" tüm kategorilerde birinci

Ekranların reyting rekortmeni dizisi ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarındaki 128. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

Kuruluş Osman, 128. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde 7,24 reyting, 20,27 izlenme payı, AB kategorisinde 5,40 reyting, 15,31 izlenme payı ve20+ABC1 kategorisinde 6,79 reyting, 17,99 izlenme payı elde ederek; tüm grupların en çok izlenen dizisi olurken, #BurasıTürkünYurdu etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Kuruluş Osman'ın 128. Bölümünde, 'Kuruluş Osman'da Cerkutay ve Ülgen Hatun'un düğün toyu bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 128. Bölümünde Kara Ebe, Ülgen Hatun'u Cerkutay'la evlendirmek için ağırlığınca altın, ev ve koç şartlarının yerine getirilmesini istedi. Düğünden hemen önce teke bulup getiren Cerkutay, ev ve altın şartını düğün toyundan sonra gerçekleştireceğini söyleyince Bayındır Bey, biri düğün biri de can borcu olmak üzere iki sandık altın hediye ederek bir şartı daha yerine getirmiş oldu. Yenişehir Konağı'nda Cerkutay Alp ve Ülgen Hatun'un nikâhı Osman Bey ile Gürbüz Alp şahitliğinde kıyıldı. Kumral Abdal, ikilinin nikâhını "Allah mübarek eylesin." diyerek kıydı. Tüm konak ahalisi ikiliyi kutladıktan sonra Kara Ebe "Moğol'dan oğlan aldık, şimdi sıra kız almaktadır!" diyerek Esrigün Hatun'u işaret etti. Kara Ebe, alplara dönüp "Hepinizi sırayla teker teker evereceğim!" dedi.

Osman Bey; bir süredir gözlerinin Koyunhisar, Lefke ve Kestel'de olduğunu ancak bundan sonra pusatlarının da o bölgelerde olacağını söyleyerek Divan'da bulunan beyleri görevlendirdi. Osman Bey; Uraz Bey'i Kestel Kalesi'yle, Demirhan Bey'i Lefke Hisarı'yla, Salur Bey'i ise Gemlik ile görevlendirdi. Osman Bey, Bayındır Bey'in "Benim vazifem nedir?" sorusunu "Bayındır Bey, sen benim yanımda olacaksın!" şeklinde cevapladı. Şamil Alp'in getirdiği istihbarat sayesinde Tekfur Valens'in kendi ordusunu üçe ayırdığını öğrenen Osman Bey, düşmanlarına misliyle karşılık vereceğini söyleyip harekete geçti.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.