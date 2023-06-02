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HABERLER Mutfak Bahane'de yarı final şampiyonu belli oldu

Mutfak Bahane'de yarı final şampiyonu belli oldu

GİRİŞ TARİHİ:  02.06.2023, 16:08
Mutfak Bahane'de yarı final şampiyonu belli oldu

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelinler yarı final şampiyonu olmak için kıyasıya yarıştı.

Finale adım adım giden Tuğçe ve Nuriye gelinlerin baklavalarının yanması fenomen gelinlere büyük şok yaşattı. Yanan tatlı krizi sonrası Nuriye gözyaşları içinde mutfağı terk etti.

Yarı final şampiyonundan şok eden açıklama!

Haftalar süren mücadeleyi birincilik ile göğüsleyen gelin Yağmur oldu. Fenomen gelin Yağmur, Mutfak Bahane ekibi ile konuşarak yarışmadan çekilmek istediğini açıkladı. 20 bilezik kazanarak yarı final şampiyonu olan Yağnur'un çekilme kararı herkesi şaşırttı. Gözyaşları içinde yarışmaya veda eden gelininin yerine kimin geleceği ise şimdiden merak konusu oldu.

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