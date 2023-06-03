Menderes’in cezası kesildi!

Sezonun çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 18. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Menderes’in kimliği belirsiz bir kişi tarafından öldürülmesi bölüme damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 18. Bölümünde; Çatal, Savcı Sare'ye önceden verdiği ifadeyi mahkemede değiştirerek Menderes'in lehine konuştu. Oğulları Barbaros'un canı ile tehdit edilen Çatal ve Şirin, mahkemede tüm suçu Nizam'ın asistanı Nermin'e attılar. Böylelikle Menderes suçlu olmasına rağmen aklanarak serbest bırakıldı. Serbest kalan Menderes, otoparkta Nazmiye ile görüntülü konuşurken kimliği belirsiz bir kişi tarafından alnının ortasına sıkılan bir kurşunla öldürüldü. Menderes'in cezasını kimin kestiği ise seyirci tarafından merak konusu oldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 18. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.