Vermem Seni Ellere setinde kutlama

atv'nin çekimleri Ordu'da devam eden, merakla beklenen yeni dizisi Vermem Seni Ellere setini atv yönetimi ziyaret etti. Set ziyaretinde oyuncular ve yapım ekibi ile birlikte pasta kesildi. Keyifli anlar objektiflere yansıdı.Yurtdışında izlenme rekorları kıran Forever More'ın uyarlaması olan Vermem Seni Ellere; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikâyesini ekranlara taşıyacak. Yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği dizinin yönetmenliğini Ali Balcı üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, İlayda Ildır, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.