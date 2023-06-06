Uzak ara birinci

2023’ün ilk 5 ayında TV kanallarının web ve mobil uygulamaları arasında 93 kategorideki liderliğiyle uzak ara farkla birinci atv

Televizyon kanallarının internet performanslarını karşılaştıran Gemius raporlarına göre, atv'nin internet sitesi geçtiğimiz Mayıs ayında Web Sitesinde ("Views Per Real User") Uygulamada ("Real User", "Views", "Visits", "Time", "Reach", "Avarage Time Spent", "Time Per Visit", "Audience share", "Avarage Minute Rating" ve "Avarage Time Viewed") toplamda 11 kategoride birinci oldu.



Yılın ilk 5 ayında ise atv.com.tr rakipleriyle arasındaki farkı daha açtı ve 93 birincilik elde etti. Ekrandaki başarısını dijitalde de sürdüren atv, en iyi yerli dizileri ve programları atv.com.tr'de izleyicisine ulaştırıyor.