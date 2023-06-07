Kuruluş Osman'da Nayman'ın cezasını Osman Bey kesti!

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 129’uncu Bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. Osman Bey’in, Nayman’ın cezasını kesmesi bölüme damga vurdu. Nayman öldü mü?

Kuruluş Osman'ın 129. Bölümünde Nayman, Osman Bey'e ölümcül bir darbe vurmak için harekete geçti. Nayman, Boran ve Esrigün'ü pusuya düşürürken pusuyu öğrenen Malhun Hatun ve Alpleri desteğe geldi. Malhun Hatun ve Alpler, nökerlerle savaşırken gizlice Malhun Hatun'la gelen Fatma'nın ise peşine Nayman düştü. Nayman; Osman Bey'in evladı Fatma'yı yakalayacakken Bala Hatun ve Bacıyanlar, Fatma'yı kurtardılar. Yenişehir'e varan Osman Bey, Nayman'ın attığı pusu haberini alır. Fatma'nın yokluğuyla çalkalanan Yenişehir'de bütün oklar Fatma'nın, Malhun Hatun'la gittiğini göstermektedir. Osman Bey ve alpları derhal yola çıkarlar. Hatunlar, Bacıyanlar ve alpler; Nayman ve nökerleriyle kıyasıya savaşırken Osman Bey onları kurtarıp Nayman'ı ele geçirir.

Nayman yaptıklarının bedelini kellesiyle ödedi!

Nayman'ın yaptıkları artık Osman Bey'in öfkesini katmerlemiştir. Osman Bey, Nayman'ı derdest edip, atın arkasına bağlayarak Yenişehir'e getirirken Yenişehir ahalisi Nayman'a büyük tepki gösterirler. Yenişehir meydanına kurulan infaz tahtasının üzerine çıkan Osman Bey; Nayman'ın cezasını keseceği anda Esrigün Hatun karşı çıkarak onu Gazanhan'a götürüleceğini ve bir şey yaparsa bedelinin ağır olacağını söyler. Osman Bey ise Nayman'ın, Türklere zulüm ettiğini belirterek Nayman'ı infaz ederek cezasını kesti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 129'uncu bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.