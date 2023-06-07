Nayman öldü mü? Kuruluş Osman Nayman tarihte kimdir? Nayman gerçek bir karakter mi?

Kuruluş Osman atv ekranlarında yolculuğuna doludizgin devam ederken sezonun dikkat çeken kahramanlarından biri de Nayman oldu. Bir Moğol Komutan olan Nayman öldü mü? Nayman ölecek mi?

Kuruluş Osman'da büyük heyecan devam ediyor. Dördüncü sezonuyla büyük bir heyecana sahne olan Kuruluş Osman'ın en dikkat çeken karakterlerinden olan Komutan Nayman, Osman Bey'in kılıcıyla karşı karşıya kaldı. Osman Bey, Nayman'ın kellesini aldı mı?

Kuruluş Osman 129. Bölüm muhteşem sahneleri ile bir kez daha izleyenlere büyük heyecan yaşattı. Nayman'ı esir alan Osman Bey, Esrigün Banu'nun itirazıyla karşılaştı. Nayman'ın cezasını kesmenin Gazan Han'ın hakkı olduğunu söyleyen Esrigün, Osman Bey'i ikna etmeye çalıştı.

Öktem Bey'in kellesini alan Nayman'ın cezasını Osman Bey kesecek mi? Osman Bey, Nayman'ın yaptıklarının cezasını kesecek mi?

Kuruluş Osman 129. Bölümü ile atv ekranlarında. Kuruluş Osman 129. Bölüm full izlemek isteyenler bölüm biter bitmez atv.com.tr'de Kuruluş 129. Bölümü full izleyebiilir.

Kuruluş Osman canlı izlemek için: https://www.atv.com.tr/canli-yayin