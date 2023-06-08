Çarşamba'nın galibi atv

Yılların değişmeyen birincisi atv, dün (7 Haziran) yayınladığı dizi ve programlarıyla Tüm Kişiler kategorisinin ilk 4'üne adını yazdırdı. En sevilen dizi ve programlarıyla izleyiciler tüm gün atv ekranındaydı.

'Kuruluş Osman' tüm kategorilerde birinci!

Kuruluş Osman, 129. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,40 reyting, %22,09izlenme payı, AB kategorisinde %5,03 reyting, %16,71 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %6,74 reyting, %19,16 izlenme payı elde ederek; tüm grupların en çok izlenen dizisi olurken, #ZaferBizim etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Hafta içi her gün atv ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert Tüm Kişiler'de %3,34 izlenme oranı ve %27,75 izlenme payı, alarak ikinci oldu.

Esra Erol'da

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %3,03 izlenme oranı ve %19,51 izlenme payı alarak üçüncü oldu.

atv Ana Haber Bülteni ise, gündemi belirleyen haberleriyle Tüm Kişiler kategorisinde dördüncü sırasında yerini aldı.