Kara'nın hayaleti Ateş Kuşları'nın üzerinde dolaşıyor!

atv’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, 19. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Yeni bölümde sezon boyunca izleyicinin en çok merak ettiği Kara’ya ne olduğu konusu üzerindeki sis perdeleri artık kalkarken, Savcı Sare ve Mercan’a isimsiz telefondan Kara’nın en çok sevdiği şarkı müziğiyle gönderilen görüntüler bölüme damgasını vurdu.

Dizi, #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Ateş Kuşları'nın on dokuzuncu bölümünde neler oldu?

Naz, Menderes'in katilinin Ateş kuşları olduğuna emindir. Büyük aşkı Menderes'i kaybetmenin öfkesiyle Gülayşe'ye saldırır. Bu Barbar'ı deliye çevirir. Menderes'in tutuklanmayıp serbest kalması karşısında deliye dönen Zıpkın'ın, Menderes'i öldüreceğini söylemesi şüpheleri Zıpkın ve Ali üzerinde odaklanmasına neden olmuştur. Savcı Sare, Menderes'in cinayetiyle ilgili sorgulamak üzere Ali ile Zıpkın'ı gözaltına alır. Mercan, tutmayan bacaklarıyla mola yerinde tek başına kalır. Ali ile Zıpkın'ın tutuklanmasını ve Mercan'ın sakat haliyle yalnız kalmasını engelleyemeyen Barbar, Gülayşe'yi kaçırmaya karar verir. Barbar, Sabit ve Cemal'in yardımıyla Gülayşe'yi, babası Nizam'ın konağından kaçılarak Mercan'ın yanına götürür.

Menderes cinayetiyle ilgili sorgulamak üzere Ali ile Zıpkın'ı gözaltına alan Savcı Sare; Ali ile Zıpkın'ı özellikle Çatal'la aynı nezarete atar ve onları dinler. Ali, Çatal'ın niye mahkemede Menderes'i koruduğunu sorgular ve Çatal'ın Barbar'ı korumak için bunu yaptığını öğrenir. Çatal gibi bir adamın Barbar'ı niye koruduğunu anlayamamak Ali'yi delirtir ve Çatal'ın yakasına yapışır. Sonunda Çatal itiraf etmek zorunda kalır, büyük sır ortaya çıkar: Barbar Çatal'ın oğludur! Hem Zıpkın hem Ali hem Sare şok olmuşlardır. Savcı Sare, Menderes'in ölümüyle ilgili Ali ve Zıpkın'ı sorgular. Ali ve Zıpkın'ın cinayeti kabul etmemeleri üzerine Savcı Sare kendisine isimsiz numaradan gelen müzikli kaydı izletir. Kayıtta Zıpkın, cinayet mahallinde görünmektedir. Görüntülerde Kara'nın her zaman söylediği ve en çok sevdiği şarkının olması Ali ve Zıpkın'ı şok eder. Ali'nin dudaklarından 'Kara' sözcükleri dökülür. İsimsiz numaradan Mercan'a da 'Kara'nın' sevdiği şarkının müziği olan bir kayıt gelmiştir. Kayıtta, Gülayşe'yi çöpten buldukları gün çıkan arbedede Ali'nin, Gülayşe'nin annesini öldürdüğü görüntüler vardır. Görüntüleri izleyen Mercan'da şoka girer. Öldü bildikleri Kara'nın hayaleti Ateş Kuşları'nın üzerinde dolaşmaya başlamışlardır. Kara yaşıyor mudur? Kara geri mi döndü? Menderes'i, Kara mı öldürdü?

Ateş Kuşları, yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'de atv'de!