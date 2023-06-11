Kardeşlerimden nefes kesen sezon finali!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim nefes kesen sezon finali bölümüyle izleyici ile buluştu. 3 sezondur Cumartesi gecelerinin vazgeçilmezi olan 'Kardeşlerim' dizisinin sezon finali ile sosyal medyada büyük yankı buldu.

94. Bölümde neler yaşandı?

Eski kocası Ahmet'in müstakbel eşi Suzan'ı daha önce de öldürmeye kalkan Şevval, güvenlik kamerasından evdeki yemeği görür. Ahmet ve Suzan evlilik kararını açıklar. Çocukları eve yemeğe davet ederler. Bu gelişme Şevval'i iyice tehlikeli bir duruma getirir. İntikam planları yapmaya başlayan Şevval, Ahmet'in başına bela etmek için Akif'ten bir adam bulmasını ister. Akif, Sado adlı pis işler yapan birinin telefonunu Şevval'e verir.

Yemek programına katılan Şengül ve Orhan'ın bölümü çok izlenince sürpriz bir teklif alırlar. Birlikte yemek programı sunacaklardır. Oğulcan'ın menajerliğini yaptığı müzik grubu stüdyoda kayda girer. Yeni single çıkaracaktır. 'İnce ruhlu çocuklardık' şarkısı çok beğenilir. Akif ise Nebahat'e sürpriz yapar yıldırım nikahı ile tekrar evlenirler.

Sevval düğün günü Ahmet'i öldürtmeyi düşünmektedir. Sado ile buluşur. Sado'dan Ahmet ve Suzan'ın gelin arabasına ölümcül bir kaza yaptırmasını ister. Akif olanları öğrendiğinde ise artık her şey için çok geçtir.

Fren hortumu kesilen ve uçuruma yuvarlanan arabada sadece Ahmet ve Suzan yoktur. Paramparça olan gelin arabasında Doruk, Asiye, Ömer, Süsen ve Sarp da vardır. Onlar arabada kanlar içinde yatarken Akif, Nebahat, Şengül ve Aybike'nin feryatları çaresiz kalır. Minübüsün içinde kimlerin hayatta kalıp kalmadığı ise büyük merak konusudur…