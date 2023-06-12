Esra Erol Hayatı ve Biyografisi

Esra Erol hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Esra Erol biyografisini detaylı okuyun!

Türkiye'nin en iyi programcılarından olan ve yıllardır yaptığı programlarla gönüllerde taht kuran Esra Erol, atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Esra Erol'da programının sunucusu olan Esra Erol kimdir, nerede doğdu, ne zaman doğdu ve kaç yaşında?

Esra Erol kimdir?

Esra Erol 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul'un Eyüp ilçesinde dünyaya gelen Esra Erol, kalabalık bir aileye sahip. 5 kız kardeşin ortancası olan Esra Erol'un babası polisti. Aslen Sinoplu olan Erol Ailesi, Seyfi Erol'un tayini nedeniyle İstanbul'dan Kütahya'ya gitti. Televizyona damga vuran programlara imza atan Esra Erol, öğrenim hayatının büyük bir kısmını Kütahya'da tamamladı.

Lisede Çini-Seramik Bölümü öğrencisi olan Esra Erol, ilk olarak Açıköğretim Fakültesi'nden mezun oldu. Farklı kurumlarda diksiyon ve spikerlik kursları alan Esra Erol, ardından Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nü tamamladı.

Esra Erol kaç yaşında?

Ekranların fenomen programlarından Esra Erol'da sunucusu Esra Erol'un yaşı en çok merak edilenlerden biri. Milyonları ekran başına kilitleyen programlara imza atan Esra Erol, 12 Mayıs 1982 doğumlu. Boğa burcu olduğu bilinen Esra Erol şu an 41 yaşında.

Büyük bir emekle hazırladığı programlarını izleyicisiyle buluşturan başarılı programcıya birçok kez canlı yayında sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Esra Erol nerelidir?

Esra Erol, babası Seyfi Erol'un görevi nedeniyle farklı şehirlerde yaşadı. Çocukluk ve gençlik yıllarının önemli bölümü Ege Bölgesi'nin şehirlerinden olan Kütahya'da geçiren Esra Erol, 1982 yılında İstanbul'un Eyüp ilçesinde dünyaya geldi. Kütahya'da öğrenim gördükten sonra yeniden İstanbul'a dönen başarılı programcının aslen Sinoplu olduğu biliyor.

Aslen Sinoplu Ayancıklı olan Esra Erol, Türkiye'nin en çok izlenen TV kanalı atv'de uzun yıllardır program yapmaya devam ediyor.

Esra Erol'un eşi kimdir?

Yaptığı programlarla aileden biri gibi olan ünlü sunucu Esra Erol'un özel hayatı da hayranları tarafından merak ediliyor. Esra Erol'da programıyla gönüllere taht kuran başarılı sunucu, hayatını Ali Özbir'le birleştirdi.

Esra Erol 2 Temmuz 2010'da Ali Özbir'le evlendi.

Esra Erol'un kaç kardeşi var?

Aile hayatıyla örnek bir isim olarak gösterilen Esra Erol, kalabalık bir ailede büyüdü. Babası Seyfi Erol ve annesi Necla Erol ile birlikte büyüyen Esra Erol'un 4 kız kardeşi daha bulunuyor. 5 çocuklu Erol Ailesi'nin ortanca kızı olan Esra Erol, kardeşleri ile sık sık bir araya geliyor.

Esra Erol'un kız kardeşlerinin isimleri ise şöyle; Eda Erol, Pervin Erol, Bihter Erol ve Filiz Erol.

Esra Erol'un kaç çocuğu var?

Ailesine ve çocuklarına düşkünlüğünü programlarında sürekli olarak hissettiren Esra Erol'un iki erkek çocuğu var. Eşi Ali Özbir'le birlikte çocuklarıyla vakit geçirmekten keyif aldığı bilinen ünlü programcı ilk olarak 2011 yılında oğlu İdris Ali'yi kucağına aldı. 2017 yılında ikinci kez doğum yapan Esra Erol, küçük oğlu Ömer Erol'u dünyaya getirdi.

Esra Erol hangi okuldan mezun?

Sevilen programcı Esra Erol, eğitim hayatının önemli bir bölümünü Kütahya'da geçirdi. Liseye kadar Kütahya'da okuyan Esra Erol, kız lisesinden mezun oldu. Lisede Çini - Seramik Bölümü okuyan başarılı sunucu, sonrasında Açık Öğretim Fakültesi'nde okudu. Açık Öğretim'den mezun olan Esra Erol, sonrasında Marmara Üniversitesi'ne girdi. Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nden başarıyla mezun olan tecrübeli programcı, işiyle ilgili farklı kurumlardan eğitimler aldı.