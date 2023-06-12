Ziraat Türkiye Kupası final maçı nefes kesti, yine en çok izlenen atv oldu!

Ziraat Türkiye Kupası final maçı atv ekranına geldi. Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maç pazar günü reytinglerin zirvesinde yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe – Başakşehir maçı dün (11 Haziran Pazar) atv ekranlarından canlı yayınlanarak futbol severleri ekrana kilitledi. Karşılaşma nefesleri kesti ve tüm kategorilerde yayınlanan 100 program arasında 1'inci oldu.

Tüm Kişiler'de %7,85 izlenme oranı ve %23,32 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %9,30 izlenme oranı ve %26,91 izlenme payı +20 ABC1'de ise %8,64 izlenme oranına ve %23,91 izlenme payına ulaşarak en çok izlenen program oldu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaştı. İzmir'de oynanan mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan Fenerbahçe, 7. kez Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.