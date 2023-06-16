Barbaros ve Gülayşe sözlendi!

Sezonun çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 20. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda, Gülayşe ve Barbaros’un sözlenmesi bölüme damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 20. Bölümünde; Mercan, omurilik ameliyatına girmeden önce Barbaros'u yanına çağırarak bir an önce Gülayşe ile evlilik yolunda adımlar atmasını söyledi. Barbaros, Gülayşe'yi hastanenin bahçesine çıkardı, hastanenin bahçesinden kopardığı gülle evlenme teklifi etti. Barbaros, "Evlenmeyi hiç düşündün mü? Benimle?" diye sorduğunda Gülayşe hiç düşünmeden "Bizden çok güzel olur. Evet!" diyerek karşılık verdi. Barbaros; yüzükleri taktıktan sonra çiçeğini ve çikolatasını Savcı Sare ile Doktor Mete'ye aldırdı. Hep beraber Mercan'ın hastanede kaldığı odaya gidip Gülayşe'yi Ateş Kuşları'ndan istediler. Gülayşe ve Barbaros, Ateş Kuşları'nın rızasını da aldıktan sonra muradına erdi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 20. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.