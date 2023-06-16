Oylum ve bebeği ölüm kalım savaşında

Behram vuruldu!

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak'ın dün akşam yayınlanan sezon finalinde heyecan dolu gelişmeler yaşandı.

35.Bölümde neler yaşandı?

Oylum'un geçirdiği trafik kazası sonucu doktorun "Bebeği mi yaşatalım? Anneyi mi?" sorusu üzerine kararın ne olacağı büyük merak uyandırırken Behram'ın hastanenin önünde vurulması gerilimi arttırdı.

Yeşim'in televizyona çıkmasıyla herkes büyük bir şok yaşadı. İlknur'un yayında adını açıklamasıyla Tarık'ın öfkesi giderek arttı. Ancak Yeşim'in televizyon macerası kısa sürdü. Geçmişiyle ilgili bazı sırlar ortaya dökülünce Yeşim öfkesine hakim olamadı ve yayını terk etti.

Oltan, Oylum'un Behram'la aslında Tolga'yı korumak için evlendiğini öğrendi. Tolga ve Behram arasında suların durulmasını isteyen Oltan, Tolga'nın Selin'le evlenmesi için duruma el attı.

Ozan'ın Zeliş'le evlendiğinin haberi eve bomba gibi düştü. Güzide Ozan'a kızarken aslında evlatlarının mutlu günlerinde yanlarında olmayışının sitemini dile getirdi. Ozan ve Zeliş'e düğün yemeği organize eden Güzide, sonunda ailesini bir araya getirdi. Aynı akşam Oylum'un Tolga'nın Selin'le olan düğününü sosyal medyadan takip etmesi Behram'ın dikkatinden kaçmadı. Keyifle başlayan gece Behram'ın Oylum'a tepki göstermesiyle tersine döndü. Behram'ın sözleriyle tansiyon yükselirken Sezai'nin uyarısı Behram'ın aklını başına getirdi.

Aradan geçen zamanla Oylum'un üniversite sınav tarihi geldi çattı. Mualla'nın Behram'ı Oylum'un sınava girmesiyle ilgili yanlış yönlendirmesi büyük bir trajediye yol açtı. Sınava yetişmek isterken trafik kazası geçiren Oylum hastanede bebeği ile ölüm kalım savaşı verirken, Behram gizemli bir kişi tarafından vuruldu.

Aldatmak yeni sezonuyla atv'de ekranında izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.