Gülayşe ve Barbaros'un mutlu günü

atv’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, 20. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Yeni bölümde,s Kara adım adım Ateş Kuşları’na yaklaşırken, Barbaros ve Gülayşe’nin sözlenmesi bölüme damgasını vurdu.

Ateş Kuşları aldığı izlenme oranlarıyla Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen dizisi oldu. Dizi, #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Ateş Kuşları'nın yirminci bölümünde neler oldu?

Kara, Ateş Kuşları'nın karşısına çıkacak mı?

Hasta yatağında yatan Mercan'a numarası bilinmeyen bir telefondan Kara'nın kendisiyle özdeşleştirdiği "Meselem" şarkısı eşliğinde bir video gönderildi. Mercan, videoda yıllar önce Ali'nin yanlışlıkla Gülayşe'nin annesi Bahar'ı öldürdüğü anları izleyince şoke oldu. Ali, Kara'nın öldüğüne inansa da Zıpkın inanmadı. O sırada; Kara, Ateş Kuşları Mola Yeri'ne bıraktığı hoparlörden şarkısını çalmasının ardından hoparlörün yanındaki telefondan Ateş Kuşları'nı aradı. Kara'nın yaşadığından emin olan Zıpkın, yıkıldı. Kara ise bu anları uzaktan arabanın içinde izledi.

Mercan, omurilik ameliyatına girmeden önce Barbaros'u yanına çağırarak bir an önce Gülayşe ile evlilik yolunda adımlar atmasını söyledi. Barbaros, Gülayşe'yi hastanenin bahçesine çıkardı, hastanenin bahçesinden kopardığı gülle evlenme teklifi etti. Barbaros, "Evlenmeyi hiç düşündün mü? Benimle?" diye sorduğunda Gülayşe hiç düşünmeden "Bizden çok güzel olur. Evet!" diyerek karşılık verdi. Barbaros; yüzükleri taktıktan sonra çiçeğini ve çikolatasını Savcı Sare ile Doktor Mete'ye aldırdı. Hep beraber Mercan'ın hastanede kaldığı odaya gidip Gülayşe'yi Ateş Kuşları'ndan istediler. Gülayşe ve Barbaros, Ateş Kuşları'nın rızasını da aldıktan sonra muradına erdi.

Ateş Kuşları, yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'de atv'de!