Vermem Seni Ellere ilk bölümüyle büyük beğeni topladı

atv’nin çekimleri Ordu’da devam eden, merakla beklenen yeni dizisi Vermem Seni Ellere dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi.

atv'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere, pazar günü yayınlanan ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Oyuncular ve yapım ekibinin bir arada izlediği ilk bölümün heyecanı gözlerden kaçmadı.

Sosyal medyada ses getiren dizi, reyting sıralamasına da iddialı bir giriş yaptı. Ordu'nun muhteşem görselliği ve oyuncuların başarılı performansıyla, yaz aylarına damga vuracak olan dizi, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini ekranlara taşıyor.

Yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği, dizinin yönetmen koltuğuna Ali Balcı otururken, dizinin oyuncu kadrosunda; Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, İlayda Ildır, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.