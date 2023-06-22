Vermem Seni Ellere 2. Bölümü ile Pazar 20.00’de atv’de! Yeni bölümde neler olacak?

Yaz aylarının merakla beklenen dizilerinden olan Vermem Seni Ellere 1. Bölümü ile muhteşem bir başlangıç yaptı. Vermem Seni Ellere 2. Bölüm fragmanları da yoğun ilgi görürken yeni bölüm merak edildi.

atv'nin yaz ekranına damga vuran dizisi Vermem Seni Ellere 2. Bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. İlk bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitleyen Vermem Seni Ellere, muhteşem bir bölümle atv izleyicisiyle buluşacak. Vermem Seni Ellere 2. Bölüm'de neler olacak?

Vermem Seni Ellere ilk bölümde neler olmuştu?

İlk bölümde Zeliş ve Mehmet'in muhteşem hikayesini ekrana taşıyan Vermem Seni Ellere izleyenlerden tam not aldı. Bölüm başlar başlamaz sosyal medyanın gündemine giren yeni dizi, büyük bir ilgi gördü. Zeliş'in Karadeniz kızını yansıtan hırçın tavırları ve Mehmet'i ahıra kilitleyerek esir alması bölümün dikkat çekenlerinden olurken Mehmet'in düğün günü Hande'yi koşarak terk etmesi de herkesi ekran başına kilitledi.

Vermem Seni Ellere yeni bölüm fragmanlarında Zeliş ve Mehmet arasındaki yakınlaşma ilgi görürken bölümde neler olacak sorusu da akıllarda yer etti.

Vermem Seni Ellere 2. Bölümü ile Pazar 20.00'de atv'de!