Mutfak Bahane'de finale adım adım

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

Büyük sezon finaline adım adım yaklaşan Mutfak Bahane'de sular durulmuyor. Kıyasıya rekabette gelinler kendileri için kritik önem taşıyan puanları toplamaya devam ediyor.

Gözler büyük final ve sezon şampiyonluğuna çevrildi. Gelinlerin kaderi ve sezon şampiyonu 30 Haziran Cuma günü büyük final ile belli olacak.

Cuma günü yaşanan büyük kriz olay yarattı.

Güvenlik kamerası görüntülerine yakalanan Gülhan kayınvalidenin yaptıkları herkesi şok etti. Gelinlerin hazırladıkları tabaklardan kruvasanları alan kayınvalide finale adım adım yaklaşılırken takımına puan kaybettirdi. Gülhan kayınvalide bu davranışı ile gelinlerden büyük tepki topladı.

Aynı puanda olan Tuğçe, Nuriye, Filiz ve Zeynep ise altınların sahibi oldu.