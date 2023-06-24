“Esra Erol’da” bir sezonu daha geride bıraktı!

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da, 23 Haziran Cuma günü sezon finalini yaparak ekrana kısa bir ara verdi. Esra Erol, yeni sezonda da kayıpları kavuşturmaya, yuvaları kurtarmaya devam edecek.

Pek çok insanın yaşamlarına dokundu!

Gündüz kuşağının vazgeçilmez programı Esra Erol'da ekibi bu sezon boyunca birçok dosyayı çözüme kavuşturdu. 1- Hayat mücadelesi veren "9 kadına" yeni ev kuruldu. Evin 1 yıllık kirası, beyaz eşyaları, yatak odası, salon takımı, çocuk odası, mutfak gereçleri ve kıyafetleri gibi tüm ihtiyaçlar karşılandı. 2,5 senedir tedavi olmayı bekleyen ve 100.000 kişide bir görülen "akalazya hastalığı olan Tuncay Beklen, Medipol Hastanesi Bahçelievler'de" ameliyat ettirildi.

Deprem bölgesine uzanan yardım eli

Esra Erol, Kızılay işbirliği ile deprem bölgelerine "Adıyaman – Hatay - Kahramanmaraş" başta olmak üzere birçok ilçeye yardım tırları gönderildi. İstanbul'dan 6 tır Esra Erol ekibiyle birlikte bölgeye giderek yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Yardım tırında, erzak, hijyen malzemeleri, kıyafet, oyuncak, bebek maması ve bezi, ayakkabı gibi ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere birçok temel ihtiyaç ürünü iletildi.

İstanbul'dan Gaziantep bölgesine gitmesi gereken "2 konteyner için lojistik destek sağlandı ve konteynerlar depremzedelere ulaştırıldı. Deprem bölgesindeki çocukların eğitimi için 50 tablet gönderildi. Esra Erol'da ya başvuran 10 depremzede aile İstanbul ve Sakarya bölgelerine 1 yıl kira bedelsiz yerleştirildi. Esra Erol'da programına gelen 13 aile için yeni hayat kuruldu. Esra Erol seyircisinin bağışlarıyla hayat mücadelesi veren ailelere yardımlar yapıldı. Kızılay'ın kan yardımı çağrısı için Beşiktaş Cumhuriyet Meydanında Esra Erol'da ailesi "Kan Merkezi" kuruldu.

Bu bir veda değil!

Esra Erol, sezonu "Bu programda emeği geçen herkese, ekibimize ve atv'ye huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Hem ekran başında bizi izlediğiniz hem de duyarsız kalmayıp konuların aydınlığa kavuşması için ihbarlarda bulunduğunuz, bize destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni sezonda dinlenmiş, yenilenmiş, içeriği zenginleştirilmiş bir şekilde Eylül ayında tekrar huzurlarında olacağız. Kendinize iyi bakın, hepinize sevgiler." cümleleriyle kapattı.