Vermem Seni Ellere 2. Bölümü ile soluksuz izlendi! İşte sevilen dizinin 3. Bölüm Fragmanı...

Yaza iddialı bir giriş yapan Vermem Seni Ellere 2. Bölümü ile atv ekranına geldi. Baştan sona temponun hiç düşmediği dizi izleyenleri hem güldürdü hem duygulandırdı. Dizinin yeni bölüm fragmanı da beklentiyi iyice yükseltti.

Yaz sezonuna muhteşem bir başlangıç yaparak Pazar akşamlarına damga vurmaya başlayan Vermem Seni Ellere, 2. Bölümü ile bir kez daha izleyenleri ekran başına kilitledi. Büyük bir heyecana sahne olan Vermem Seni Ellere izleyenleri hem güldürdü hem duygulandırdı. Başrollerinde Emre Bey ve Buse Meral'in yer aldığı yeni dizi Vermem Seni Ellere'nin yeni bölümünde neler olacak? Vermem Seni Ellere 3. Bölüm fragmanında neler yaşandı? İzleyenleri atv ekranına kiliyleyen Vermem Seni Ellere'nin 3. Bölüm fragmanını kaçırmayın.

Mehmet, Zeliş için Taşkıran'a alıştı

Mehmet, Zeliş'i zoraki bir evlilikten kurtarmak için getirdiği parayı Soner'in yüzüne fırlattı. Soner'e, Zeliş'ten uzak durması gerektiğini söyleyen Mehmet önemli bir hamle yaptı. Yeni bölüm fragmanında Soner'le yumruklaşan Mehmet'in Zeliş için göze alabilecekleri ekrana yansıdı. Mehmet'in Taşkıran'a iyiden iyiye alıştığı anlar dikkat çekerken fragmanın sonundaki kötü sürpriz Mehmet'i şaşkına çevirdi.

Soluksuz ve büyük bir keyifle izlenen Vermem Seni Ellere'de şimdi neler olacak? Vermem Seni Ellere 3. Bölüm Fragmanı hemen izle...