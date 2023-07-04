Üvey Anne 2. Bölümü ile zirvede!

atv’nin, sıcacık sevgi dolu bir ailenin üvey anne tarafından parçalanma hikâyesini anlatan ONN Medya imzalı dizisi Üvey Anne, dün akşam 2. Bölümü ile izleyiciyle buluştu.

Üvey Anne 2. Bölümü ile AB kategorisinde %2,47 izlenme oranı ve %10,13 izlenme payı alarak birinci oldu.

Üvey Anne'nin ikinci bölümünde neler oldu?

Serap verdiği kararla evde kalıcı olmak için harekete geçti ve aile içinde iyice kabul görmeye başladı. Faruk'un kalbine girmenin yolunun çocuklardan geçtiğini bildiği için çocuklarla ilgileniyormuş gibi yapmaya başlayan Serap, onlara annelerinin yokluğunu unutturmaya çalışırken her seferinde İpek engeline takıldı ve bu engeli ortadan kaldırmak için tereddüt etmeden Ömer'i kullandı. Ömer'in küçük olması ve Serap'ı anne gibi görmesi Serap'ın işini kolaylaştırdı.

Efsun'un ölüm acısı evde devam etti. Faruk kızlarını toparlamak için elinden geleni yaptı. İpek Efsun'un tablosunu yaptı ve aileye teslim etti. Ömer annesinin kurumayan tablosuna sarılıp boyalar birbirine karışınca İpek bu duruma çok bozuldu.

Serap şirkette asistanlık görevini Esra'ya devretti. Esra Serap'a şirket içi olaylardan ve Faruk'tan bilgi vermeye başladı.

Efsun'un annesi Piraye Bodrum'dan sürpriz yaparak geldi ve çocuklarla vedalaşıp Milano'ya gitti. Gitmeden önce Cem'in annesine Serap'la Cem'i evlendirme fikrini ortaya attı.

Serap, Efsun'un odasında kırmızı defterine ulaşmaya çalışırken Efsun'un pırlantasını gördü ve boynuna taktı. Bu arada odaya Faruk girdi ve Serap yakalanmamak için bayılma numarası yaptı.

Üvey Anne, yeni bölümüyle Pazartesi günü saat 20.00'de atv'de!