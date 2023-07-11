Cem Öğretir Hayatı ve Biyografisi

Cem Öğretir hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Cem Öğretir biyografisini detaylı okuyun!

atv Ana Haber spikeri Cem Öğretir, ekrandaki duruşu, ses tonu ve diksiyonuyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. En doğru haberleri izleyicisiyle buluşturmayı hedefleyen atv'nin başarılı spikeri Cem Öğretir kimdir? Türkiye'nin en sevilen ekran yüzlerinden olan Cem Öğretir'in hayatı ile ilgili en doğru bilgiler burada.

Cem Öğretir kimdir? Cem Öğretir nereli? Cem Öğretir kaç yaşında?

Türkiye'nin ve dünyanın nabzını atv ekranlarından takip edenler ünlü haber sunucusu Cem Öğretir'i yakından tanıyor. 8 Ağustos 1973 yılında İngiltere'de doğan ünlü haberci, 4 yaşına kadar İngiltere'de yaşadı. İngiltere'ye dair anılarının hafızasında çok net olmadığını ifade eden Cem Öğretir, mesleğe 1995 yılında başladı. Birçok özel kurumda editör, muhabir ve spiker olarak çalışan Cem Öğretir, 2009 yılında atv'ye geçti. 10 Ağustos 2009 yılında atv Ana Haber'i sunmaya başlayan Cem Öğretir, birçok ödüle layık görüldü.

Cem Öğretir, geleceğin habercilerini ve haber spikerlerini yetiştirmek adına da çalışmalarına devam ediyor. Başarılı haberci, birçok şehirde gençlerle bir araya gelerek eğitimler veriyor.

Cem Öğretir hangi üniversite mezunu?

1973 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Cem Öğretir, üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde tamamladı. 1995'te Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun olan ünlü anchorman, eğitim hayatının ardından hemen iş hayatına başladı. Birçok TV kanalında görev alan Cem Öğretir, şu an atv Haber anchormani olarak çalışma yaşamını sürdürüyor.

Cem Öğretir evli mi? Cem Öğretir'in çocuğu var mı?

Başarılı haber spikeri Cem Öğretir, 2006 yılında hayatını ünlü bir isimle birleştirdi. Kendisi gibi haberci ve sunucu olan Seda Öğretir ile evlenen Cem Öğretir, o günden bu yana evliliğini sürdürüyor. Mutlu bir evliliği olan çift, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un tanıtım gecesinde de birlikte sunuculuk yaptı. Cem Öğretir'in, eşi Seda Öğretir ile olan evliliğinden bir kızı var.

Günün erken saatlerinden itibaren en doğru ve tarafsız haberleri atv izleyicisine sunmak için hazırlıklarını yapan Cem Öğretir'in seyircisiyle arasında kurduğu bağ da dikkat çekiyor. Yüzlerce ödülün sahibi olan ünlü anchorman, tarzıyla büyük beğeni topluyor

Motosiklet sürmekten keyif alan Cem Öğretir'in müziğe olan ilgisi de biliniyor. Gitar çalmaktan hoşlanan ünlü spiker, şarkı söylemeyi de sevdiğini dile getiriyor.

Cem Öğretir'in sunumuyla atv Ana Haber her gün saat 19.00'da izleyicisiyle buluşuyor.