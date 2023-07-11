Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, atv’de büyük heyecan yaratmaya devam ediyor. Milyoner’de bugün neler oldu? Kim ne kadar kazandı? Yarışmacılar hangi sorularda elendi?

Ele Erkan yarışmada hangi soruda elendi?

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan sürüyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Milyoner, başarılı yarışmacılarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Ele Erkan, Milyoner'de ne kadar ödül kazandı?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmacısı Ela Erkan ne kadar ödül kazandı? Yarışmaya Kocaeli'den katılan İngilizce Öğretmeni, 50 bin TL'lik soruya yanlış vererek yarışmaya veda etti. Yarışmacı , Milyoner'den 30.000 TL kazandı.

Genç yarışmacının karşı karşıya kaldığı o soru…

Hangisi, 1900 Paris Olimpiyatları'nda müsabakası yapılan bir "spordur"?

A: Okla ördek avlanmak

B: Tuzakla tavşan yakalamak

C: Köpeklerle tilki kovalamak

D: Tüfekle güvercin vurmak

Cevap D: Tüfekle güvercin vurmak

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleriyle atv'de!