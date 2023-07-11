Milyoner yeni bölümleriyle atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. İstanbul'dam yarışmaya katılan 26 yaşındaki Şule Nur Soylu yarışmada ikinci baraj sorusunu da geçerek 100 bin TL'lik soruya ulaştı.
Şule Nur Soylu hangi soruda elendi?
İşte 100. 000 TL değerindeki ulaşmayı başaran Soylu, 9. Soruya yanlış cevap verince Milyoner'den 30.000 TL ile para ödülüyle yarışmadan ayrıldı.
İşte o soru...
Japonya'daki biri, Londra'ya mı daha yakındır, yoksa Paris'e mi?
A: Londra'ya daha yakındır
B: Paris'e daha yakındır
C: İkisine de eşit uzaklıktadır
D: Japonya'daki yerine göre değişir
Doğru Cevap A: Londra'ya daha yakındır
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleriyle atv'de!