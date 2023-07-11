Ekranların en uzun soluklu genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster tüm heyecanıyla devam ediyor. Her bölümünde büyük bir heyecana sahne olan Milyoner, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyenlerle buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde başarılı bir yarışma çıkaran Şule Nur Soylu kaçıncı soruya kadar geldi? Ne kadar ödül kazandı?

Milyoner yeni bölümleriyle atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. İstanbul'dam yarışmaya katılan 26 yaşındaki Şule Nur Soylu yarışmada ikinci baraj sorusunu da geçerek 100 bin TL'lik soruya ulaştı.

Şule Nur Soylu hangi soruda elendi?

İşte 100. 000 TL değerindeki ulaşmayı başaran Soylu, 9. Soruya yanlış cevap verince Milyoner'den 30.000 TL ile para ödülüyle yarışmadan ayrıldı.

İşte o soru...



Japonya'daki biri, Londra'ya mı daha yakındır, yoksa Paris'e mi?

A: Londra'ya daha yakındır

B: Paris'e daha yakındır

C: İkisine de eşit uzaklıktadır

D: Japonya'daki yerine göre değişir

Doğru Cevap A: Londra'ya daha yakındır

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleriyle atv'de!