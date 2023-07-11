Serap hedefine yaklaşıyor

Sıcacık sevgi dolu bir ailenin üvey anne tarafından parçalanma hikâyesini anlatan atv'nin yeni dizisi Üvey Anne, dün akşam 3.bölümüyle izleyici ile buluştu.

Üvey Anne 3.bölümü ile Tüm Kişiler'de %2,83 izlenme oranı ve %10,03 izlenme payı ve AB'de %1,63 izlenme oranı ve %6,56 izlenme payı alarak İki kategoride de en çok izlenen dizi oldu.

Üvey Anne'nin üçüncü bölümünde neler oldu?

Serap, Efsun'a ait gerdanlığın sorumluluğunu evden ayrılan çalışana yıkarak konudan sıyrıldı ve suçsuz olduğunu ispatladı. Piraye, Serap'la Cem'i evlendirmek üzere harekete geçtikten sonra Cem'in annesi de planını yaptı. Hayriye, Serap'la Cem'in arasında bir ilişki olduğunu ancak gençlerin bunu söylemeye çekindiklerini düşündü ve onlara bir oyun oynadı. Serap ve Cem birbirinden habersiz bir kafede buluştu. Bu oyunun sonuçları Serap'ın hiç düşünmediği bir yere gitti ve hiç olmadık bir zamanda Nisan Faruk'a Serap'ın evleneceğini söyledi. Serap bu durumda şoka girdi. Nisan babasıyla Serap'ın yakınlaştığını düşünüp Serap'a karşı tavır almaya kardeşlerini de Serap'tan uzak tutmaya başladı. İpek'in oğlu Ege bir motosiklet kazası geçirdi. Mete oğlunun kaza sonrasında ilk Faruk'u aramasına bozuldu. Serap Efsun'a ait tablonun eve girmemesi için annesiyle plan yaptı. Annesi tabloyu ortadan kaldırdı ve İpek'e fırtınadan dolayı düştüğünü söyledi.